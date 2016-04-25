بورصة السعودية تنخفض صباحا مع تراجع النفط وسهم بوبا العربية يقفز

0820 جمت - تراجع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين متأثرا بهبوط أسهم قطاع البتروكيماويات مع انخفاض أسعار النفط.

ويترقب السعوديون اليوم الإعلان عن "رؤية السعودية 2030" التي تهدف لتحرير اقتصاد المملكة من الاعتماد الكثيف على النفط وتشمل إصلاحات جذرية لكنها قد تنطوي في الوقت نفسه على بعض التحديات.

ونزل المؤشر الرئيسي للسوق 0.6 بالمئة إلى 6657.2 نقطة مع انخفاض مؤشر قطاع البنوك 0.4 بالمئة ومؤشر قطاع البتروكيماويات 1.95 بالمئة.

غير أن سهم بوبا العربية للتأمين الصحي صعد 2.3 بالمئة إلى 132.75 ريال بعدما أعلنت الشركة أن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع ريالين للسهم أرباحا نقدية عن 2015. وكانت الشركة وزعت 0.5 ريال عن 2014.

وفي الأسبوع الماضي أعلنت بوبا أن صافي أرباحها قفز 97.5 بالمئة في الربع الأول من العام بسبب ارتفاع صافي الأقساط المكتسبة بفضل النمو القوي للأعمال.

وزاد مؤشر قطاع التأمين 1.2 بالمئة.

وانخفضت أسهم كيمانول وسبكيم 2.7 بالمئة والمتقدمة 2.6 بالمئة وبترورابغ 1.2 بالمئة وسابك 2.1 بالمئة والسعودي الفرنسي 2.3 بالمئة.

كما نزلت أسهم ساب 1.7 بالمئة كيان 1.5 بالمئة وصافولا وموبايلي واحدا بالمئة وهيرفي 2.2 بالمئة ووزين 1.1 بالمئة.