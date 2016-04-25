بورصات الخليج تتراجع في التعاملات المبكرة

0858 جمت - تراجعت بورصات الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين إذ تأثرت البورصة القطرية بانخفاض سهم صناعات قطر بعد إعلان نتائج الشركة في حين نزلت البورصتان الرئيسيتان بدولة الإمارات مع هبوط أسهم البنوك.

وانخفض مؤشر البورصة القطرية واحدا بالمئة مع نزول سهم صناعات قطر 2.3 بالمئة. وأعلنت الشركة المنتجة للسلع الأولية هبوط صافي ربحها 26.7 بالمئة في الربع الأول من العام إلى 697 مليون ريال (186 مليون دولار) في حين كان متوسط توقعات المحللين يشير لوصوله إلى 748.5 مليون ريال.

وخسر مؤشر سوق دبي 0.8 بالمئة مع انخفاض سهم بنك المشرق الذي عادة ما يشهد تداولات محدودة بنسبة 1.1 بالمئة. وأعلن البنك ثالث أكبر مصرف في الإمارة من حيث الأصول انخفاض صافي ربحه 18.3 بالمئة في الربع الأول حيث لم يسترد البنك الكثير من الديون المتعثرة مثلما فعل في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وهبطت أسهم أرابتك للبناء ودريك آند سكل - اللتين لم تعلنا عن نتائجهما الفصلية حتى الآن - بنسبة 2.3 بالمئة و1.2 بالمئة على الترتيب.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 بالمئة متأثرا بهبوط عدد من أسهم البنوك القيادية إذ انخفض سهما بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي التجاري 0.4 بالمئة و0.8 بالمئة على الترتيب.

----------------------

0820 جمت - تراجع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين متأثرا بهبوط أسهم قطاع البتروكيماويات مع انخفاض أسعار النفط.