المؤشر الكويتي يرتفع صباحا

0625 جمت - ارتفع المؤشر الكويتي الرئيسي صباح اليوم الثلاثاء بشكل طفيف بلغت نسبته 0.02 في المئة ليصل إلى 5360 نقطة في حين هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.17 في المئة إلى 854.8 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن هناك "بوادر مبشرة" في تداولات اليوم رغم الهدوء الذي يكتنف السوق وأهمها وجود طلبات شراء "قوية" على عدد كبير من الأسهم.

وقال إن السوق يسعى لمواصلة ارتفاعه رغم الهبوط الذي حدث أمس مبينا أن التركيز ينصب بالأساس على الأسهم الصغيرة وليس على الأسهم الكبيرة.

وأشار إلى أن هناك عمليات بيع تتم لبعض الأسهم الكبيرة لشراء الأسهم الصغيرة.

وهبطت أسهم بيت التمويل الكويتي واحدا في المئة وبنك وربة 1.1 في المئة وأريد 1.9 في المئة.