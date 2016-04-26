مؤشرات الكويت تغلق مرتفعة بعد مضاربات

1010 جمت - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الثلاثاء على ارتفاع مدعومة بالمضاربات حيث صعد المؤشر الرئيسي 0.83 في المئة ليغلق عند 5403.3 نقطة في حين بلغت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.39 في المئة ليصل إلى 859.5 نقطة.

وقال نايف العنزي المحلل المالي لرويترز إن غالبية تداولات اليوم هي عبارة عن مضاربات على الأسهم الصغيرة معتبرا أن هذه الظاهرة تعكس الوضع "غير الايجابي" للاقتصاد الكويتي.

وقال العنزي "الشركات الصغيرة والمضاربية هي التي تقود السوق.. هناك اقتناص للفرص باستغلال الأخبار والاشاعات لتحقيق المكاسب السريعة."

وهبطت أسهم بنك الكويت الدولي واحدا في المئة وبنك بوبيان 1.2 في المئة وبنك برقان 1.5 في المئة وأريد 1.85 في المئة.

وأغلقت أسهم أجيليتي مرتفعة 2.04 في المئة وأمريكانا 1.6 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.03 في المئة وبنك الخليج 2.5 في المئة.

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0910 جمت - دعمت مشتريات الأجانب القوية على سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي للسوق بورصة مصر للارتفاع في بداية معاملات اليوم الثلاثاء وسط وفرة في السيولة.