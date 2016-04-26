مشتريات الأجانب على سهم التجاري الدولي تصعد ببورصة مصر

1235 جمت - ساعدت مشتريات الأجانب القوية على سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي للسوق بورصة مصر للارتفاع خلال معاملات اليوم الثلاثاء وسط سيولة متوسطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي 1.85 بالمئة ليغلق عند 7886.8 نقطة بينما تراجع المؤشر الثانوي 0.29 بالمئة ليغلق عند 377.55 نقطة.

وبلغت قيم التداول 796.110 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 75.2 بالمئة والأجانب على 17.7 بالمئة والمؤسسات على 71.2 بالمئة.

وكسب سهم التجاري الدولي 7.13 بالمئة مسجلا أعلى مستوياته منذ يونيو حزيران عند 46 جنيها.

وصعدت أسهم إعمار مصر 1.1 بالمئة وطلعت مصطفى 1.2 بالمئة وجلوبال تليكوم 0.98 بالمئة وهيرميس 3.5 بالمئة.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "سهم التجاري الدولي كسر أكثر من مستوى مقاومة خلال جلسة اليوم ويستهدف الآن مستوى 47.50 جنيه."

وتنتهي مدة عرض شراء بلتون المالية لأسهم سي.آي كابيتال التابعة للبنك التجاري الدولي الخميس المقبل ولم يعلن أي من الطرفين حتى الآن إذا كانت ستنفذ الصفقة أم لا.