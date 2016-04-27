المؤشر الكويتي يرتفع صباحا

0629 جمت - ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت صباح اليوم الأربعاء 0.13 في المئة ليصل إلى 5410 نقطة في حين هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.11 في المئة إلى 858.6 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن الأسهم القيادية لاسيما قطاع البنوك تتعرض "لضغوط قوية" في ظل النتائج الفصلية التي جاءت دون التوقعات.

واضاف أن هناك تغيرا في نمط المضاربات في السوق حيث أصبحت المضاربات تأخذ وقتا أطول ولا تتم عملية البيع والشراء بشكل يومي كما كانت من قبل.

وارتفعت أسهم بنك الخليج في بداية الجلسة 0.8 في المئة وبنك برقان 3.03 في المئة وأجيليتي اثنين في المئة.