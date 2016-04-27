المؤشر السعودي يرتفع صباحا

0741 جمت - ارتفع مؤشر سوق الاسهم السعودي في مستهل تعاملات الأربعاء مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية وأسهم أخرى منتقاة يتكهن المستثمرون بأن تستفيد من رؤية 2030 التي تسعى لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وصعد المؤشر 0.64 بالمئة إلى 6800.6 نقطة.

وقاد الارتفاعات سهما سابك والراجحي بمكاسب 1.8 بالمئة و0.8 بالمئة على الترتيب.

كما زادت أسهم كيان وجبل عمر والسعودي الفرنسي وصافولا بنسب تراوحت بين 0.7 و5.2 بالمئة.

وقفز سهم الطيار للسفر والسياحة 4.1 بالمئة مع تفاؤل المستثمرين بأن تكون الشركة من كبار المستفيدين من خطط المملكة لزيادة عدد المعتمرين إلى 30 مليون سنويا بحلول 2030 ومن الاستثمارات السياحية الواسعة المرتقب تنفيذها في ظل خطة التحول.

في المقابل انخفضت أسهم الأهلي التجاري وموبايلي 0.7 بالمئة واسمنت الجنوبية 1.2 بالمئة وساب 0.4 بالمئة ومكة للتعمير 0.3 بالمئة وزين 0.6 بالمئة.