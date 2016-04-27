المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

1231 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأربعاء على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية بصدارة البتروكيماويات بعد صعود أسعار النفط لأعلى مستوى منذ بداية العام.

وقفز سعر خام برنت صوب 47 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء مدفوعا بتراجع الدولار وأدلة على انخفاض الإمدادات الأمريكية مما وضع الأسعار على مسار أقوى أداء شهري منذ أبريل نيسان الماضي.

وارتفع المؤشر السعودي 0.9 بالمئة إلى 6820.3 نقطة وسط تداولات قيمتها 7.3 مليار ريال.

وقاد الارتفاعات سهم سابك ذو الثقل الذي قفز 1.5 بالمئة.

كما زادت أسهم سامبا والراجحي والطيار وكيان ومعادن والإنماء بنسب تراوحت بين 0.8 و5.2 بالمئة.

في المقابل تراجعت أسهم جبل عمر 0.7 بالمئة وموبايلي واحدا بالمئة والحكير 1.8 بالمئة. كما هبطت أسهم المراعي 0.4 بالمئة والكهرباء 0.3 بالمئة.