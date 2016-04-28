سهما بنك الكويت الوطني وبيتك يصعدان في بعد توقيع اتفاق تمويل ضخم

1020 جمت - صعد سهما بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي (بيتك) في البورصة اليوم الخميس وأغلقا على ارتفاع بعد توقيع اتفاق ضخم بخصوص تمويل مشروع نفطي.

وارتفع سهم بنك الكويت الوطني 1.5 في المئة ليصل إلى 670 فلسا كما ارتفع سهم بيت التمويل الكويتي 1.03 في المئة إلى 490 فلسا.

ووقعت شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم اتفاقا للحصول على 1.2 مليار دينار (3.98 مليار دولار) قيمة الشريحة الأولى من تمويل مشروع الوقود البيئي الذي تصل تكلفته الإجمالية إلى 4.680 مليار دينار.

وبنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي هما البنكان القائدان للتمويل.

وأغلق المؤشر الكويتي الرئيسي منخفضا 0.69 في المئة ليصل إلى 5391.8 نقطة في حين ارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.41 في المئة إلى 863.3 نقطة.

وارتفعت أسهم أجيليتي اثنين في المئة وكيبكو 1.85 في المئة وبنك برقان ثلاثة في المئة.