بورصة مصر تنهي الأسبوع منخفضة

1235 جمت - أنهت بورصة مصر معاملات الأسبوع اليوم الخميس على انخفاض وسط مبيعات من المتعاملين المحليين والعرب ولكن وسط سيولة ضعيفة.

وتراجع المؤشر المصري الرئيسي 1.15 بالمئة ليغلق عند 7773.2نقطة بينما ارتفع المؤشر الثانوي 0.45 بالمئة ليغلق عند 374.3 نقطة.

ومالت معاملات المصريين والعرب إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى الشراء وخاصة على سهم البنك التجاري الدولي. واستحوذ المصريون على 67 بالمئة من المعاملات والأجانب على 26 بالمئة والمؤسسات على 52 بالمئة.