مكاسب قوية لسهم معادن تدفع المؤشر السعودي للارتفاع صباحا

0749 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الأحد مدعوما بمكاسب قوية سجلها سهم معادن بعد تعيين خالد الفالح رئيسا لمجلس إدارة أكبر شركة تعدين خليجية.

وصعد المؤشر 0.19 بالمئة إلى 6818 نقطة.

وقفز سهم معادن 9.5 بالمئة مسجلا أكبر المكاسب على المؤشر.

وأعلنت الشركة مساء الخميس الماضي أن صندوق الاستثمارات العامة التابع للحكومة السعودية استبدل أربعة من ممثليه بمجلس إدارة الشركة التي يمتلك فيها 49.99 بالمئة.

وأصبح مجلس إدارة معادن برئاسة خالد الفالح‭ ‬ الذي يتولى أيضا منصب رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية. ويضم مجلس معادن الجديد في عضويته سيدة الأعمال السعودية البارزة لبنى العليان.

ومن بين ممثلي الصندوق أيضا عبد الله بن محمد العيسى عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وعبد الله السعدان النائب الأعلى لرئيس أرامكو للمالية والاستراتيجيات والتطوير.

وقالت الشركة إن التعيينات تأتي في إطار رؤية 2030 للنهوض بقطاع التعدين.

وارتفعت أسهم سابك والسعودي الفرنسي والإنماء وبنك الرياض والكهرباء والسعودي الهولندي بنسب بين 0.4 و1.5 بالمئة.