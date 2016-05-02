سهم البنك العربي يقود البورصة الأردنية للارتفاع

1225 جمت - قاد سهم البنك العربي البورصة الأردنية نحو الارتفاع اليوم الثلاثاء بعد تسجيل تراجع على مدار أربع جلسات مع تحقيق قفزة في حجم التداول نتيجة صفقات داخلية.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الاثنين مرتفعا 0.11 بالمئة إلى 2097.09 نقطة في حين زادت قيمة التداول إلى 33.4 مليون دينار مقارنة مع 13.7 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي عوني مصطفى إن صفقة على سهم البتراء للتعليم لم يكشف عن تفاصيلها بعد رفعت قيمة التداول اليوم بشكل كبير.

أضاف أن "نمو أرباح البنك العربي ذي الوزن الثقيل في البورصة ساهم في تحسن المؤشر."

وارتفع سهم الملكية الأردنية 2.7 بالمئة إلى 0.76 دينار وسهم البنك العربي 1.69 بالمئة إلى ستة دنانير.

وانخفض سهم الكهرباء الأردنية 2.04 بالمئة إلى 2.39 دينار.

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0945 جمت - تباينت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الإثنين عند الإغلاق حيث أغلق المؤشر الرئيسي على 5372.5 نقطة منخفضا 0.57 في المئة في حين ارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.46 في المئة إلى 854.6 نقطة.