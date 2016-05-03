هبوط بورصة الكويت صباحا
0625 جمت - تراجعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية في بداية معاملات اليوم الثلاثاء بعد انخفاض أسعار النفط نحو ثلاثة بالمئة أمس.
ونزل مؤشر كويت 15 بنسبة 0.09 بالمئة ليصل إلى 853.8 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.22 بالمئة ليصل إلى 5360.9 نقطة.
وخسرت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.03 بالمئة والصناعات الوطنية 1.5 بالمئة وبنك وربة 1.14 بالمئة.
وهبطت أسعار النفط نحو ثلاثة بالمئة أمس مع اقتراب إنتاج أوبك من أعلى مستوياته على الإطلاق وفي ظل مشتريات قياسية بغرض المضاربة في خام القياس العالمي برنت أوقدت شرارة موجة بيع لجني الأرباح عقب المكاسب الكبيرة التي تحققت الأسبوع الماضي.
وارتفعت أسهم بنك بوبيان 1.23 بالمئة وأمريكانا 0.83 بالمئة واستقرت أسهم زين ومباني ووطني وأجيليتي دون تغيير عن إغلاق أمس الاثنين. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
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