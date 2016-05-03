المؤشر الأردني يرتفع وسط عمليات شراء أسهم قيادية

1235 جمت - واصلت البورصة الأردنية ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي بفعل عمليات شراء انتقائي لأسهم قيادية مثل سهمي البنك العربي ومناجم الفوسفات.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الثلاثاء مرتفعا 0.35 بالمئة إلى 2104.34 نقطة وبلغت قيمة التداول 7.4 مليون دينار مقارنة مع 33.4 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي معن الصالح إن بورصة عمان شهدت إقبالا محدودا على أسهم قيادية من قبل مستثمرين أفراد.

أضاف "رغم التحسن البسيط في المؤشر إلا إن البورصة ما تزال ضعيفة."

وارتفع سهم مناجم الفوسفات 1.58 بالمئة إلى 4.5 دينار وسهم البنك العربي واحدا بالمئة إلى 6.06 دينار وسهم مصفاة البترول 1.96 بالمئة إلى 4.66 دينار.

وانخفض سهم الملكية الأردنية 1.31 بالمئة إلى 0.75 دينار وتراجع سهم الاتصالات الأردنية 0.42 بالمئة إلى 2.33 دينار.

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1220 جمت - انخفضت البورصة السعودية في ختام التعاملات اليوم الثلاثاء مع نزول غالبية الأسهم القيادية لا سيما قطاع البتروكيماويات بسبب تراجع أسعار النفط.