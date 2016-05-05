مكاسب مبكرة لبورصة مصر بدعم من العرب والأجانب

0925 جمت - ارتفعت بورصة مصر في بداية معاملات اليوم الخميس بدعم من مشتريات العرب والأجانب ووسط سيولة متوسطة.

وصعد المؤشر الرئيسي 0.91 بالمئة ليصل إلى 7510.4 نقطة والمؤشر الثانوي 0.52 بالمئة ليصل إلى 367.7 نقطة.

وبلغت قيم التداول 131.657 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 77.3 بالمئة من المعاملات والأجانب على 14.3 بالمئة والأفراد على 68 بالمئة.

وكسبت أسهم التجاري الدولي 0.3 بالمئة وهيرميس وأوراسكوم للاتصالات 2.8 بالمئة وجلوبال تليكوم 2.95 بالمئة وبالم هيلز 1.2 بالمئة.

وشارك في الارتفاع أسهم القلعة 1.4 بالمئة وطلعت مصطفى 1.9 بالمئة.

وصعد سهم المصرية للاتصالات 3.2 بالمئة بعد أن وافقت الحكومة أمس الأربعاء على طرح ترددات الجيل الرابع أمام شركات الاتصالات في مصر وهو ما سيتيح للمصرية تقديم خدمات المحمول.