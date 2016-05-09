Sun 25 Dec 2016 | 7:03 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

بورصة الكويت تتراجع صباحا

Mon May 9, 2016 7:09am GMT
 
[-] نص [+]

* ‭‬

0701 جمت - تراجعت مؤشرات البورصة الكويتية صباح الاثنين مع نزول معظم الأسهم القيادية وسط تداولات ضعيفة.

ونزل المؤشر السعري للسوق 0.16 بالمئة إلى 5362.2 نقطة فيما تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.14 بالمئة إلى 850.6 نقطة.

وقاد التراجعات سهما بيتك وبنك بوبيان بخسائر 1.04 بالمئة و1.2 بالمئة على الترتيب.

وانخفضت أسهم بنك برقان 1.5 بالمئة ومباني 1.2 بالمئة والأهلي 1.5 بالمئة.

في المقابل ارتفعت أسهم أمريكانا 2.5 بالمئة والتجاري 1.18 بالمئة وبوبيان للبتروكيماويات 3.8 بالمئة.

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
 