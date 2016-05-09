ارتفاع طفيف للمؤشر السعودي صباحا
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0712 جمت - سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفاعا طفيفا في مستهل تعاملات اليوم الاثنين مدعوما بمكاسب عدد من الأسهم القيادية لكن حركته ظلت محدودة في نطاق ضيق مع غياب الأخبار المحفزة للصعود القوي.
وزاد المؤشر 0.02 بالمئة إلى 6674.10 نقطة.
وقاد الارتفاعات سهما سابك وساب بمكاسب 0.3 بالمئة و1.1 بالمئة على الترتيب.
كما زادت أسهم جرير والمتقدمة والعثيم والإنماء وسبكيم وسافكو بنسب تراوحت بين 0.4 و2.1 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم جبل عمر 1.2 بالمئة والمراعي 0.9 بالمئة ودار الأركان 1.7 بالمئة ومعادن وصافولا 0.5 بالمئة وكيان 1.4 بالمئة.
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