بنك بوبيان الكويتي ينوي بيع صكوك بقيمة 250 مليون دولار لتعزيز رأس المال
دبي 9 مايو أيار (رويترز) - قالت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك لبنك بوبيان الكويتي اليوم الاثنين إن البنك يستهدف بيع سندات إسلامية بقيمة 250 مليون دولار لزيادة رأس المال بعد الإعلان عن السعر المبدئي للإصدار.
وبلغ السعر المبدئي للصكوك الدائمة في حدود سبعة بالمئة مع خيار يتيح للبنك استردادها بعد خمس سنوات.
ولم يتم الكشف عن إطار زمني لإصدار الصكوك التي ستزيد رأس المال من المستوى الأول أو رأس المال الأساسي.
وفوض بنك بوبيان الإسلامي التابع لبنك الكويت الوطني كلا من بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال واتش.اس.بي.سي وبيتك كابيتال وبنك الكويت الوطني وستاندرد تشارترد ونفسه لترتيب الصفقة. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.