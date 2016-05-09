تباين بورصات الخليج وضريبة الأراضي تهبط بقطاع العقار السعودي

من سيلين أسود

دبي 9 مايو أيار (رويترز) - تباين أداء الأسهم في الشرق الأوسط اليوم الاثنين مع صعود بعض الأسهم بفعل أنباء إيجابية بينما تراجعت الشركات العقارية في السعودية بعد الإعلان عن ضريبة على الأراضي.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 بالمئة في حجم تداول متواضع. وفي إطار حملة الإصلاحات الاقتصادية في المملكة قالت وزارة الإسكان أمس الأحد إنها فرضت ضريبة سنوية على الأراضي غير المطورة في المدن بواقع 2.5 بالمئة من قيمة الأرض.

كان الإعلان متوقعا لكن لم يكشف بعد عن كيفية تطبيق الضريبة. لكن أسهم الشركات المرتبطة بالقطاع العقاري التي تملك الكثير من الأراضي تضررت بفعل الأنباء ليتراجع سهم طيبة القابضة 2.3 بالمئة وسهم جبل عمر للتطوير 1.6 بالمئة.

وأبلت البنوك بلاء حسنا بفعل الآمال في زيادة الطلب على القروض لتمويل مشروعات التنمية العقارية بعد الضريبة. وصعد سهم البنك السعودي الفرنسي ثلاثة بالمئة.

وفي دبي ارتفع سهم العربية للطيران 3.2 بالمئة بعدما حققت شركة الطيران منخفض التكلفة زيادة بلغت 42.2 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام ليصل إلى 111.1 مليون درهم (30.3 مليون دولار) متجاوزة توقعات المحللين في استطلاع لرويترز لمتوسط ربح قدره 88.8 مليون درهم.

وقفز سهم دريك آند سكل 8.6 بالمئة متعافيا من خسائره المبكرة. ولم تعلن الشركة بعد نتائجها المالية الفصلية.

لكن سهم داماك العقارية تراجع 4.1 بالمئة بعدما سجلت الشركة هبوطا بلغ 15 بالمئة في صافي ربح الربع الأول مع تراجع الإيرادات نحو الثلث عن العام الماضي.