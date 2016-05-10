بنك بوبيان الكويتي يصدر صكوكا لتعزيز رأس المال بقيمة 250 مليون دولار بسعر استرشادي 6.75%
دبي 10 مايو أيار (رويترز) - قال مرتبون إن بنك بوبيان الكويتي أصدر صكوكا لتعزيز رأس المال بقيمة 250 مليون دولار بسعر استرشادي 6.75 في المئة مبينا أنه سيتم تسعيرها اليوم الثلاثاء.
وسوف يتم تسعير الصكوك الدائمة التي تتيح للبنك خيار استردادها بعد خمس سنوات عند 6.75 في المئة.
وفوض بنك بوبيان الإسلامي التابع لبنك الكويت الوطني كلا من بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال واتش.اس.بي.سي وبيتك كابيتال وبنك الكويت الوطني وستاندرد تشارترد ونفسه لترتيب الصفقة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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