بنك بوبيان الكويتي يصدر صكوكا لتعزيز رأس المال بقيمة 250 مليون دولار بسعر استرشادي 6.75%

دبي 10 مايو أيار (رويترز) - قال مرتبون إن بنك بوبيان الكويتي أصدر صكوكا لتعزيز رأس المال بقيمة 250 مليون دولار بسعر استرشادي 6.75 في المئة مبينا أنه سيتم تسعيرها اليوم الثلاثاء.