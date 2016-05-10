مقدمة 2-بوبيان الكويتي يصدر صكوكا لتعزيز رأس المال بقيمة 250 مليون دولار

(لإضافة تصريحات للرئيس التنفيذي)

لندن/دبي 10 مايو أيار (رويترز) - قال بنك بوبيان الكويتي اليوم الثلاثاء إنه أصدر صكوكا لتعزيز رأس المال بقيمة 250 مليون دولار بسعر استرشادي 6.75 في المئة مبينا أنه سيتم تسعيرها اليوم الثلاثاء.

وقال عادل الماجد نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان إن تغطية الصكوك تجاوزت خمسة أضعاف المبلغ المطلوب وبلغت 1.3 مليار دولار.

وقال الماجد في بيان تلقت رويترز نسخة منه إن البنك "نجح محليا وعالميا في تغطية الاكتتاب في صكوك تعزيز رأسماله بأكثر من 1.3 مليار دولار أي اكثر من خمسة أضعاف المبلغ المستهدف وذلك خلال فترة تسويق لم تتجاوز الاسبوعين."

واضاف الماجد "قام بنك بوبيان بإصدار صكوك بقيمة 250 مليون دولار على سعر 100% وبنسبة أرباح تعادل 6.75 في المئة."

وفي وقت لاحق أبلغ الماجد تلفزيون العربية أن الإصدار سيرفع نسبة كفاية رأسمال البنك إلى 20 بالمئة من 11 بالمئة.

وأوضح أن الإصدار سيغطي المتطلبات الرأسمالية للبنك في العامين المقبلين وأنه سيدرس في 2018 بيع صكوك جديدة أو القيام بشكل آخر من أشكال زيادة رأس المال.

وهذه الصكوك دائمة وتتيح للبنك خيار استردادها بعد خمس سنوات.

من جانبه قال صالح احمد العتيقي الرئيس التنفيذي لبوبيان كابيتال الذراع الاستثماري للبنك والتى أدارت إصدار الصكوك إن الشركة ارتأت أن يكون أول اصدار صكوك تقوم بإدارته هو إصدار صكوك بنك بوبيان لأن هذا الإصدار هو حدث فريد من نوعه وهو أول إصدار صكوك تعزز الشريحة الأولى من رأس المال متطابقة مع معايير بازل 3 في العالم.

وأوضح العتيقي أن أهمية هذه الصكوك تنبع من كونها الأولى في الكويت منذ عام 2007 إلى جانب كون هذه الصكوك الأولى لبنك كويتي بغرض تعزيز الشريحة الأولى لرأس المال.