بنك الكويت المركزي يوافق على تعيين شاهين الغانم رئيسا تنفيذيا لبنك وربة

الكويت 11 مايو أيار (رويترز) - وافق بنك الكويت المركزي على تعيين شاهين عبدالوهاب الغانم رئيسا تنفيذيا لبنك وربة الكويتي الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية.

وقال بنك وربة في بيان لبورصة الكويت اليوم الأربعاء إن الغانم باشر عمله كرئيس تنفيذي اعتبارا من تاريخ الموافقة التي تم الحصول عليها أمس.

وبنك وربة الكويتي تأسس في 2010 وأدرج في بورصة الكويت في 2013 ويبلغ رأسماله المدفوع 100 مليون دينار (332 مليون دولار).

كان جسار دخيل الجسار استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لبنك وربة في مارس آذار الماضي "حسب طلبه ولأسباب خاصة" وتم في حينها تكليف شاهين الغانم بالقيام بمهام الرئيس التنفيذي حيث كان يشغل موقع نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار والخزينة.