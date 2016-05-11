أسهم البنوك تدعم صعود المؤشر السعودي صباحا
0726 جمت - عززت مكاسب أسهم البنوك أداء المؤشر السعودي في مستهل تعاملات الأربعاء ليعاود المؤشر السعود بعد تراجعه أمس.
وارتفع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 6669 نقطة.
وقاد الارتفاعات سهما الراجحي والأهلي التجاري بمكاسب 0.8 بالمئة و1.2 بالمئة على الترتيب.
كما زادت أسهم سابك والاتصالات السعودية وجبل عمر وصافولا وبنك الرياض بنسب تراوحت بين 0.3 و0.8 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم سامبا 1.14 بالمئة وموبايلي وسبكيم 0.3 بالمئة وساب 0.2 بالمئة واسمنت ينبع 0.4 بالمئة.
وقالت الرياض المالية في مذكرة بحثية اليوم "من المحتمل أن تستمر التذبذبات اليومية التي يتعرض لها المؤشر على المدى القريب إذ يشهد المؤشر الحالي اتجاها عرضيا."
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