المؤشر الأردني ينخفض بفعل جني أرباح

1225 جمت - انخفضت البورصة الأردنية اليوم بفعل عمليات جني أرباح بعد أن وصل المؤشر العام إلى أعلى مستوياته في أسبوعين وسط قيمة تداول جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الأربعاء متراجعا 0.25 بالمئة إلى 2104.84 نقطة وبلغت قيمة التداول 10.5 مليون دينار مقابل 7.6 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي عامر المعشر إن بورصة عمان شهدت اليوم عمليات بيع محدودة بهدف تحقيق ربح سريع.

أضاف "بعض (عمليات) الشراء في سهم البنك العربي حالت دون مزيد من الانخفاض."

ونزل سهم الاتصالات الأردنية 2.59 بالمئة إلى 2.25 دينار وسهم مصفاة البترول 0.84 بالمئة إلى 4.68 دينار وسهم مناجم الفوسفات 0.89 بالمئة إلى 4.42 دينار.

وارتفع سهم البنك العربي 0.89 بالمئة إلى 6.25 دينار.