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أرباح البنك الأهلي الكويتي تهبط 14% في الربع/1

Sun May 15, 2016 6:33am GMT
 
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الكويت 15 مايو أيار (رويترز) - أظهرت النتائج التي أعلنها البنك الأهلي الكويتي اليوم الأحد هبوط أرباحه الفصلية 14.4 في المئة لتصل إلى 7.76 مليون دينار (25.74 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي مقابل 9.06 مليون دينار قبل عام.

وقال البنك في بيان لبورصة الكويت إن أرباحه التشغيلية ارتفعت 1.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي لكن في مقابل ذلك "تم أخذ مخصصات كبيرة لمواجهة تقلبات السوق الحالية مما أدى إلى انخفاض صافي الأرباح."

(الدولار = 0.30145 دينار)

(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 