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بورصة مصر تغلق مرتفعة بدعم من مشتريات الأجانب

Mon May 16, 2016 1:02pm GMT
 
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1240 جمت - ارتفعت البورصة المصرية في ختام التعاملات اليوم الاثنين بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب بعدما استهلت جلسة التداول على انخفاض.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق 0.49 بالمئة ليغلق عند 7409.27 نقطة في حين زاد المؤشر الثانوي 0.06 بالمئة لينهي اليوم عند 368.64 نقطة.

ومالت معاملات الأجانب إلى الشراء بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب إلى البيع.

وكسبت أسهم هيرميس 3.2 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 2.9 بالمئة ومدينة نصر للإسكان 1.7 بالمئة وجهينة وبايونيرز 1.4 بالمئة والتجاري الدولي 1.1 بالمئة.

في المقابل خسرت أسهم بورتو جروب 3.3 بالمئة والقلعة ثلاثة بالمئة وعامر جروب 2.9 بالمئة وأوراسكوم كونستراكشون 1.8 بالمئة وجي.بي أوتو وإعمار مصر 1.3 بالمئة.

وزدات أسهم النساجون الشرقيون واحدا بالمئة وجنوب الوادي للأسمنت 0.6 بالمئة في حين نزلت أسهم حديد عز 0.9 بالمئة وبالم هيلز 0.8 بالمئة وطلعت مصطفى 0.7 بالمئة والمصرية للاتصالات 0.4 بالمئة.

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  يتبع
 