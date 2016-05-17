سهم بنك الكويت الوطني يرتفع عشية اكتتاب زيادة رأسماله

0642 جمت - ارتفع سهم بنك الكويت الوطني في بورصة الكويت صباح اليوم الثلاثاء بنسبة 1.5 في المئة ليصل إلى 670 فلسا قبل يوم واحد من بدء الاكتتاب في زيادة رأسماله.

وقرر بنك الكويت الوطني استدعاء زيادة رأس المال بداية من يوم غد الأربعاء بعدد 343.96 مليون سهم. وينتهي الاكتتاب في الزيادة في 16 يونيو حزيران.

واستحوذ سهم البنك الوطني على تداولات قيمتها 3.6 مليون دينار من إجمالي التداولات البالغ 5.2 مليون دينار.

وتباينت مؤشرات بورصة الكويت صباح اليوم حيث هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.12 في المئة ليصل إلى 842 نقطة في حين زاد المؤشر الرئيسي 0.08 في المئة ليصل إلى 5352 نقطة.

وصعدت أسهم الوطنية العقارية 1.1 في المئة وهيومن سوفت 4.1 في المئة والمعدات 3.9 في المئة.