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مؤشرات الكويت تغلق متباينة وتداولات سهم الوطني تهيمن على الجلسة

Tue May 17, 2016 10:44am GMT
 
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1015 جمت - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الثلاثاء على تباين في حين هيمنت تداولات أسهم بنك الكويت الوطني على مجمل نشاط البورصة قبيل يوم واحد من بدء الاكتتاب في زيادة رأس المال.

وبلغت قيمة تداولات بنك الكويت الوطني 6.2 مليون دينار من إجمالي التداولات الذي 14.6 مليون دينار في جلسة اليوم.

وأغلق سهم بنك الكويت الوطني مستقرا عند 660 فلسا.

وتباين أداء مؤشرات البورصة حيث أغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.36 في المئة ليصل إلى 5367.3 نقطة في حين هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.35 في المئة ليصل الى 839.77 نقطة.

وارتفعت أسهم أمريكانا وبنك الخليج 0.9 في المئة وطيران الجزيرة 1.4 في المئة.

وهبطت أسهم كيبكو 1.9 في المئة ومجموعة الصناعات 1.7 في المئة وفيفا الكويتية 2.1 في المئة.

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  يتبع
 