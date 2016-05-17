المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

1240 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية بصدارة موبايلي.

وصعد المؤشر 1.11 بالمئة إلى 6773.8 نقطة وسط تداولات قاربت قيمتها ستة مليارات ريال.

وقفز سهم موبايلي 5.6 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها توصلت لاتفاق نهائي مع جميع الجهات المقرضة للتنازل عن المخالفة المتعلقة بجميع تسهيلاتها المالية.

وزادت أسهم تصنيع وسابك والراجحي وجبل عمر والمتقدمة وينساب بنسب تراوحت بين 0.8 و4.6 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم بنك البلاد والمواساة 0.2 بالمئة والأبحاث والتسويق 0.5 بالمئة.

كانت الرياض المالية توقعت أن يظل المؤشر دون اتجاه واضح على المدى القريب.