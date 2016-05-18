المؤشر السعودي يغلق على تراجع طفيف

1233 جمت - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي بنهاية تعاملات الأربعاء وسط تداولات ضعيفة في غياب المحفزات الدافعة للصعود وفتور نشاط المتعاملين بحلول فصل الصيف.

ونزل المؤشر 0.04 بالمئة إلى 6737.4 نقطة وسط تداولات قيمتها 4.1 مليار ريال.

وقاد التراجعات سهما موبايلي وجبل عمر بخسائر 2.02 بالمئة و0.4 بالمئة على الترتيب.

كما نزلت أسهم الأهلي التجاري واسمنت العربية وإعمار المدينة الاقتصادية والبحري والصحراء للبتروكيماويات بنسب تراوحت بين 0.2 و1.2 بالمئة.

في المقابل ارتفعت أسهم بوبا العربية والتعاونية للتأمين 5.6 بالمئة و3.3 بالمئة على الترتيب.