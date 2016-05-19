الاسهم القيادية تهبط صباحا في بورصة الكويت

0655 جمت - هبطت الأسهم القيادية صباح اليوم الخميس في بورصة الكويت ودفعت المؤشر الكويتي الرئيسي للهبوط 0.41 في المئة ليصل إلى 5341.9 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.73 في المئة إلى 838.7 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن جلسة اليوم تشهد عمليات جني أرباح على الأسهم القيادية واصفا حركة التداول بأنها "تداولات فنية تكتيكية."

وقال إن البورصة تشهد "تذبذبا وعمليات مضاربية عنيفة.. المضاربات طالت الأسهم الكبيرة.. والتداولات أصبحت تتم يوما بيوم وليس هناك من يستثمر على المدى الطويل."

وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني وبنك برقان 1.5 في المئة ومجموعة الصناعات الوطنية 1.75 في المئة. كما تراجعت أسهم المباني 1.3 في المئة وأمريكانا وبنك الخليج 0.9 في المئة.