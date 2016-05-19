بورصة مصر تهبط 2% صباحا بعد اختفاء طائرة تابعة لمصر للطيران

0902 جمت - هبطت مؤشرات بورصة مصر في بداية معاملات اليوم الأربعاء وسط مبيعات من المتعاملين الأجانب بعد اختفاء طائر تابعة لشركة مصر للطيران صباح اليوم فوق مياه البحر المتوسط.

وهبط المؤشر الرئيسي 2.03 بالمئة ليصل إلى 7481.8 نقطة والمؤشر الثانوي 0.7 بالمئة ليصل إلى 364.72 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 164.526 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 75.96 بالمئة من المعاملات والأجانب على 17.1 بالمئة والأفراد على 69.9 بالمئة.

وخسرت أسهم التجاري الدولي 3.1 بالمئة وهيرميس 1.8 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 1.35 بالمئة والقلعة 2.3 بالمئة وبالم هيلز 2.35 بالمئة.

وقال عيسى فتحي من القاهرة لتداول الأوراق المالية "خبر الطائرة هو السبب الرئيسي في أداء السوق اليوم لكن أسعار بعض الأسهم قد تدفع البعض لاقتناص فرص استثمارية خلال معاملات اليوم."

وأعلنت شركة مصر للطيران إن طائرة تابعة لها قادمة من باريس إلى القاهرة اختفت من على شاشات الرادار فوق مياه البحر المتوسط بعد دخولها إلى المجال الجوي المصري اليوم الخميس وعلى متنها ‭‭‭‭‭‭‭‭6‬‬‬‬‬‬‬‬‭‭‭‭‭‭‭‭6‬‬‬‬‬‬‬‬ شخصا.

وكانت البورصة المصرية انخفضت 1.25 بالمئة في أول جلسة تداول عقب تحطم طائرة ركاب روسية على متنها أكثر من 200 شخص في أكتوبر تشرن الأول في شبه جزيرة سيناء.