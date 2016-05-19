المؤشر السعودي ينهي الأسبوع على تراجع
1245 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الاسبوع على انخفاض متأثرا بخسائر الأسهم القيادية بعد نزول أسعار النفط.
وانخفض المؤشر 0.6 بالمئة إلى 6695.3 نقطة وسط تداولات قيمتها 5.1 مليار ريال.
ويتوقع محللون أن يسلك المؤشر مسارا عرضيا وأن يتحرك في نطاق ضيق صعودا وهبوطا على المدى المتوسط في ظل غياب محفزات الصعود القوي وفتور التعاملات خلال فصل الصيف وشهر رمضان.
وقاد النزول سهما الراجحي وسابك القياديان بخسائر 1.3 بالمئة و1.2 بالمئة على الترتيب.
وهبطت أسهم معادن وتصنيع وجبل عمر والاتصالات والمتقدمة والإنماء بنسب تراوحت بين 0.8 و3.8 بالمئة.
في المقابل ارتفعت أسهم الحكير 7.3 بالمئة وسامبا 0.9 بالمئة والأهلي التجاري وبنك الرياض 0.5 بالمئة والطيار 0.9 بالمئة وصافولا 0.3 بالمئة.
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