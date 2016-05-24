تباين أداء أسواق الخليج وسهم شعاع كابيتال يقفز على أمل بيع حصة

0802 جمت - سجلت أسواق الأسهم الخليجية تباينا محدودا في تعاملات مبكرة اتسمت بالهدوء اليوم الثلاثاء على الرغم من أن سهم بنك الاستثمار شعاع كابيتال في دبي قفز على أمل استحواذ إحدى الشركات الكبرى في المنطقة عليه.

ولم يسجل مؤشر بورصة دبي تغيرا يذكر لكن سهم شعاع صعد 5.4 بالمئة في تعاملات كثيفة على غير المعتاد بعد أن قالت مصادر لرويترز إن بنك الاستثمار خفض حجم العمالة به 15 بالمئة نهاية الأسبوع الماضي قبيل عملية بيع محتمل لحصة فيه من قبل مجموعة دبي.

كانت مجموعة دبي فوضت بنك الإمارات دبي الوطني في أبريل نيسان لترتيب عملية بيع لحصتها في شعاع البالغة 48 بالمئة. وهناك تكهنات في السوق بأن إحدى الشركات المالية الكبرى في دبي أو الشرق الأوسط قد تشتري الحصة. ولم يتم الرد على طلبات للحصول على تعقيب من شعاع كابيتال.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 0.1 بالمئة بدعم من صعود سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 0.8 بالمئة لكن أداء تسعة من بين الأسهم العشرة الأكثر تداولا تباين بين متراجع ومستقر.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.3 بالمئة مع هبوط سهم شركة إزدان العقارية بنسبة 1.2 بالمئة.

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