المؤشر السعودي يغلق مرتفعا
1245 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأربعاء على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية بصدارة البتروكيماويات على خلفية صعود النفط.
وارتفع المؤشر 0.64 بالمئة إلى 6516.5 نقطة وسط تداولات متدنية بلغت 4.03 مليار ريال.
وقاد الارتفاعات سهم سابك الذي قفز 1.2 بالمئة.
كما زادت أسهم الراجحي والحكير والمراعي وتصنيع والإنماء والأسمنت السعودية والسعودي الفرنسي بنسب تراوحت بين 0.9 و8.8 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم كل من جبل عمر ودار الأركان والبحري 0.9 بالمئة وبنك الرياض وسافكو 0.4 بالمئة.
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1235 جمت - دعمت مشتريات مؤسسات المال الأجنبية على أسهم التجاري الدولي والمجموعة المالية هيرميس صعود بورصة مصر خلال معاملات اليوم الأربعاء وسط سيولة متوسطة. يتبع