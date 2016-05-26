المؤشر السعودي ينهي الأسبوع على تراجع
1215 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على تراجع مع نزول عدد من الأسهم القيادية وفي مقدمتها البنوك في ظل بيع لجني الأرباح قبل حلول موسم العطلات وشهر رمضان.
ونزل المؤشر 0.52 بالمئة إلى 6482.5 نقطة.
وقاد التراجعات سهما الراجحي والأهلي التجاري بخسائر 1.2 بالمئة لكل منهما تلاهما ساب والسعودي الفرنسي اللذان انخفضا 2.5 بالمئة و1.7 بالمئة على الترتيب.
وانخفضت أسهم معادن والطيار وسافكو والحكير بين 1.2 و2.8 بالمئة.
في المقابل ارتفعت أسهم سابك 1.2 بالمئة والمراعي 1.8 بالمئة والاسمنت السعودية 0.8 بالمئة والمتقدمة 0.4 بالمئة وبترورابغ 1.3 بالمئة.
-----------------
1108 جمت - صعد المؤشر السعري الرئيسي للسوق الكويتية 0.53 بالمئة ليغلق عند 5396.7 نقطة في معاملات ضعيفة بينما انخفض مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.56 بالمئة إلى 831.5 نقطة. يتبع