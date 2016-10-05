أسهم مجموعة الخرافي تغلق مرتفعة بعد تحقيق تقدم في صفقة أمريكانا

الكويت 5 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أغلقت أسهم مجموعة الخرافي الكويتية اليوم الأربعاء على ارتفاع بعد إعلان الاستمارات الوطنية تحقيق تقدم في طريق إتمام صفقة بيع الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) لشركة أدبتيو التي يقودها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار بنحو 712 مليون دينار (2.36 مليار دولار).

وأغلق المؤشر الكويتي الرئيسي مرتفعا 1.04 في المئة إلى 5354.8 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.08 في المئة إلى 812.88 نقطة.

وقالت الاستثمارات الوطنية في بيان لبورصة الكويت اليوم إن أحد عملائها خولها بالمضي قدما بإجراءات تنفيذ صفقة شراء 268.497 مليون سهم من أسهم أمريكانا من عميل آخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة بسعر 2.65 دينار للسهم الواحد.

ولم يذكر البيان صراحة أطراف الصفقة، لكن هذه النسبة تتفق تماما مع النسبة التي تملكها شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات التابعة لمجموعة الخرافي في أمريكانا وقدرها 66.79 في المئة من الأسهم كما أن سعر السهم هو نفسه الذي تم الاتفاق عليه في اتفاق مبدئي بين الطرفين.

وأغلق سهم أمريكانا مرتفعا 0.8 في المئة إلى 2.5 دينار كما ارتفعت أسهم الاستثمارات الوطنية 5.7 في المئة وزين 1.5 في المئة والساحل 4.8 في المئة والمال 9.3 في المئة وجميعها تنتمي لمجموعة الخرافي.

كما ارتفعت أسهم عدد من البنوك ومنها سهم بنك الكويت الوطني 1.7 في المئة وبيت التمويل الكويتي 2.2 في المئة وبنك الخليج 1.75 في المئة.

بينما هبطت أسهم البنك التجاري الكويتي 4.8 في المئة وطيران الجزيرة 1.2 في المئة والبنك الأهلي 1.5 في المئة.