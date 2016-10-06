لمحة -مؤشرات الكويت تتراجع صباحا وسهم أمريكانا يصعد

0613 جمت -

* المؤشر الكويتي يتراجع 0.1 في المئة إلى 5348 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.08 في المئة إلى 812.2 نقطة.

* سهم أمريكانا يصعد 0.8 في المئة إلى 2.52 دينار بعد بيان للاستثمارات الوطنية حول صفقة بيع حصة مجموعة الخرافي في أمريكانا لشركة أدبتيو التي يقودها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار.

* قالت الاستثمارات الوطنية في بيان لبورصة الكويت أمس إن أحد عملائها خولها بالمضي قدما بإجراءات تنفيذ صفقة شراء 268.497 مليون سهم من أسهم أمريكانا من عميل آخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة بسعر 2.65 دينار للسهم الواحد.

* هبوط أسهم بيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة وبنك وربة 1.2 في المئة وإيفا 3.3 في المئة.

* ارتفاع أسهم بنك الخليج 0.9 في المئة والاستثمارات الوطنية 1.8 في المئة ومجموعة الصناعات الوطنية 1.9 في المئة.