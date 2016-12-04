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لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تغلق منخفضة

Sun Dec 4, 2016 10:11am GMT
 
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0955 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق منخفضا 0.25 في المئة إلى 5554.9 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.06 في المئة إلى 861.87 نقطة.

* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي 2 في المئة والوطنية العقارية 1.1 في المئة وميزان القابضة 3.2 في المئة.

* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني ومجموعة الصناعات وبنك برقان 1.6 في المئة والمباني 1.2 في المئة والإمتياز 6.7 في المئة.

* إجمالي القيمة المتداولة 11.6 مليون دينار منها 4.6 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 