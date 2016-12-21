البورصة السعودية ترتفع قبيل إعلان ميزانية 2017 ومصر تواصل الصعود

من أندرو تورشيا

دبي 21 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - ارتفعت البورصة السعودية اليوم الأربعاء عشية نشر الحكومة ميزانيتها لعام 2017 بينما واصلت البورصة المصرية إتجاها صعوديا مدعومة بتدفقات أموال أجنبية وتعويم الجنيه في الشهر الماضي.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4 بالمئة رغم هبوط حجم التداول إلى أدنى مستوياته في شهرين مع توخي الكثير من المستثمرين الحذر قبيل إعلان الميزانية.

وقالت مصادر مطلعة على خطة الميزانية لرويترز إن الحكومة ستكشف عن تقدم ملحوظ في خفض عجز الموازنة من مستوى قياسي مرتفع في 2015 وسيجري زيادة الإنفاق العام لدعم النمو الاقتصادي. ومن المتوقع زيادة الأسعار المحلية للطاقة لتخفيف أعباء الدعم عن كاهل الحكومة.

وصعد سهم العربية للأنابيب 3.7 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها فازت بطلبية توريد قيمتها 72 مليون ريال (19.2 مليون دولار) من العملاق النفطي أرامكو السعودية بينما ارتفع سهم السعودية لأنابيب الصلب 5.5 بالمئة بعدما أعلنت الشركة عن طلبية مماثلة.

وانخفض سهم البنك العربي الوطني 0.9 بالمئة بعدما اقترح المصرف توزيعات أرباح نقدية بواقع 0.45 ريال للسهم عن النصف الثاني من 2016 وهو أقل من العام الماضي. وزاد سهم مصرف الإنماء 0.3 بالمئة بعدما أبقى البنك على توزيعات الأرباح لعام 2016 دون تغيير.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.4 بالمئة في تعاملات هزيلة مع صعود سهم إعمار العقارية القيادي 0.6 بالمئة.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 بالمئة تحت ضغط هبوط سهم بنك أبوظبي التجاري 2.6 بالمئة.