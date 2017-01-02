لمحة-بورصة الكويت تغلق مرتفعة

* مؤشر كويت 15 يغلق مرتفعا 0.08% عند 885.75 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.47% عند 5775.35 نقطة.

* بيت الاستثمار الخليجي المقيد في بورصة الكويت يقول إنه يتفاوض مع بنك محلي لتجديد تمويل مرابحة ودفعات مستحقة بقيمة 35.330 مليون دينار (115.5 مليون دولار).