لمحة-بورصة الكويت تغلق مرتفعة
0936 جمت -
* مؤشر كويت 15 يغلق مرتفعا 0.08% عند 885.75 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.47% عند 5775.35 نقطة.
* أسهم بيت التمويل الكويتي تكسب 1.85% والصناعات الوطنية 1.64% ومشاريع 2% وأجيليتي 1.6%.
* بيت الاستثمار الخليجي المقيد في بورصة الكويت يقول إنه يتفاوض مع بنك محلي لتجديد تمويل مرابحة ودفعات مستحقة بقيمة 35.330 مليون دينار (115.5 مليون دولار).
* أسهم فيفا تتراجع 1.08% وبنك الكويت الدولي 0.97% ووطني 1.54% وبنك الخليج 0.83% واستقرار زين ومباني. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.