Sun 5 Feb 2017 | 14:47 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة-الأسهم القيادية تحول خسائر بورصة الكويت لمكاسب

Wed Jan 4, 2017 10:06am GMT
 
[-] نص [+]

1002 جمت -

* مؤشر كويت 15 يغلق مرتفعا 0.53% عند 898.1 نقطة بدعم من عمليات شراء على الأسهم القيادية والمؤشر السعري الرئيسي يصعد 0.22% عند 5787.8 نقطة.

* أسهم زين تربح 2.4% وفيفا 1.1% وبنك بوبيان 1.3% والصناعات الوطنية 1.6% وأجيليتي 3.2% وبنك وربة 0.9%.

* أسهم بنك الكويت الدولي تغلق منخفضة 0.97% وأمريكانا 0.76% واستقرار بيتك ووطني ومشاريع ومباني. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
 