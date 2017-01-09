لمحة -مؤشرات الكويت تغلق مرتفعة وسط تراجع معظم الأسهم القيادية
0939 جمت -
* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق مرتفعا 0.94 بالمئة عند 5951.84 نقطة.
* مؤشر كويت 15 يرتفع 0.24 بالمئة إلى 905.52 نقطة.
* تراجع معظم الأسهم القيادية المتداولة على مؤشر كويت 15.
* أسهم أجيليتي تنخفض 1.5 بالمئة وبنك بوبيان 1.2 بالمئة وأمريكانا وبنك الخليج 0.8 بالمئة.
* أسهم فيفا تخسر 1.1 بالمئة والكويت الدولي واحدا بالمئة وبنك وربة 0.9 بالمئة.
* أسهم الكويت الوطني تغلق مرتفعة 1.5 بالمئة والمباني 3.5 بالمئة والصناعات الوطنية 3.2 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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