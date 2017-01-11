لمحة-البورصة الكويتية تغلق مرتفعة مع صعود معظم الأسهم

0930 جمت - * المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.27 بالمئة ومؤشر كويت 15 يصعد 0.58 بالمئة مع صعود معظم الأسهم واستقرار البعض. * ارتفاع أسهم بوبيان 1.96 بالمئة وبنك برقان 1.67 بالمئة وبنك الكويت الدولي 0.96 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 1.79 بالمئة وسهم ميزان 1.06 بالمئة. * استقرار أسهم أجيليتي وبنك وربه وبنك الكويت الوطني ومباني دون تغيير في نهاية الجلسة. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)