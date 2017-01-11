Sun 5 Feb 2017 | 14:44 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة-البورصة الكويتية تغلق مرتفعة مع صعود معظم الأسهم

Wed Jan 11, 2017 10:32am GMT
 
[-] نص [+] 

0930 جمت - 
    * المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.27 بالمئة ومؤشر كويت 15 يصعد
0.58 بالمئة مع صعود معظم الأسهم واستقرار البعض.
    * ارتفاع أسهم بوبيان 1.96 بالمئة وبنك برقان 1.67 بالمئة وبنك
الكويت الدولي 0.96 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 1.79 بالمئة وسهم
ميزان 1.06 بالمئة.
    * استقرار أسهم أجيليتي وبنك وربه وبنك الكويت الوطني ومباني
دون تغيير في نهاية الجلسة.


 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 