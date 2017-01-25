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لمحة-المؤشر الكويتي الرئيسي يرتفع صباحا

Wed Jan 25, 2017 7:20am GMT
 
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0713 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يفتح مرتفعا 0.66 بالمئة عند 6787.04 نقطة ومؤشر كويت 15 يتراجع 0.02 بالمئة عند 985.62 نقطة.

* أسهم بنك بوبيان تفتح مرتفعة 1.2 بالمئة وفيفا 1.1 بالمئة وبنك الكويت الوطني 1.4 بالمئة ومشاريع الكويت 1.8 بالمئة.

* أسهم بنك الخليج تنخفض 1.75 بالمئة وميزان القابضة واحدا بالمئة وبنك برقان 1.45 بالمئة وبنك وربة 0.8 بالمئة وأمريكانا 0.8 بالمئة. (تغطية صحفية عبد المنعم درار - تحرير نادية الجويلي)
 