الأمان وبيت الأوراق المالية الكويتيتان تتفقان على الإندماج

الكويت أول فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة الأمان للاستثمار وشركة بيت الأوراق المالية الكويتيتان اليوم الأربعاء إن مجلسي الإدارة توصلا إلى "اتفاق أولي" للاندماج بين الشركتين.

وقالت الشركتان في بيانين منفصلين لبورصة الكويت إنه سيتم البدء باتخاذ الاجراءات اللازمة لعملية الاندماج وفقا لتعليمات هيئة أسواق المال "ومن ضمنها تقييم تفصيلي لجدوى الاندماج وتعيين مستشار توافق عليه الهيئة."

وسيكون دور المستشار تقديم الخدمات المتعلقة بإجراءات الدمج وإعداد مشروع عقد الاندماج وتقديمه لهيئة أسواق المال للحصول على موافقتها على عملية الدمج.

تأسست شركة بيت الأوراق المالية في 1982 وأدرجت في البورصة الكويتية في 1996 ويبلغ رأسمالها المدفوع 48 مليون دينار.

وتأسست شركة الأمان للاستثمار في 1974 وأدرجت في بورصة الكويت في 1999 ويبلغ رأسمالها المدفوع 19.65 مليون دينار.