لمحة-مكاسب زين والبنوك تدعم صعود مؤشرات الكويت بنهاية التعاملات
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* المؤشر السعري الكويتي يغلق مرتفعا 0.23 بالمئة عند 6848 نقطة.
* مؤشر كويت 15 يصعد 0.19 بالمئة إلى 987.3 نقطة.
* أسهم زين ترتفع 3.03 بالمئة وبنك بوبيان 1.2 بالمئة وبنك برقان 1.5 بالمئة
* أسهم كيبكو والكويت الدولي تنخفض 1.8 بالمئة ومباني 1.12 بالمئة وأمريكانا 0.8 بالمئة.
* أسهم بوبيان للبتروكيماويات وبنك وربة تخسر 1.7 بالمئة وفيفا 1.12 بالمئة وميزان القابضة واحدا بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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