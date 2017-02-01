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لمحة-مكاسب زين والبنوك تدعم صعود مؤشرات الكويت بنهاية التعاملات

Wed Feb 1, 2017 10:12am GMT
 
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1000 جمت -

* المؤشر السعري الكويتي يغلق مرتفعا 0.23 بالمئة عند 6848 نقطة.

* مؤشر كويت 15 يصعد 0.19 بالمئة إلى 987.3 نقطة.

* أسهم زين ترتفع 3.03 بالمئة وبنك بوبيان 1.2 بالمئة وبنك برقان 1.5 بالمئة

* أسهم كيبكو والكويت الدولي تنخفض 1.8 بالمئة ومباني 1.12 بالمئة وأمريكانا 0.8 بالمئة.

* أسهم بوبيان للبتروكيماويات وبنك وربة تخسر 1.7 بالمئة وفيفا 1.12 بالمئة وميزان القابضة واحدا بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 
 