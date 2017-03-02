بورصة مصر ترتفع بعد اقتراح التطبيق التدريجي لضريبة وسوق دبي تهبط

من أندرو تورشيا

دبي 2 مارس آذار (رويترز) - سجلت البورصة المصرية ارتفاعا حادا اليوم الخميس بعدما قال وزير المالية إنه سيقترح تطبيقا تدريجيا لضريبة دمغة على المعاملات في البورصة بينما ضغطت الأسهم التي جرى تداولها بدون الحق في توزيعات الأرباح على سوق دبي.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.6 في المئة مع صعود سهم جلوبال تليكوم القيادي 7.6 في المئة. وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي لرويترز في اتصال هاتفي أمس الأربعاء "انتهينا من الدراسة التي قامت بها مصلحة الضرائب وسنقدم اقتراحا لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل بأن تكون الضريبة متدرجة لتبدأ بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول من التطبيق ثم تزيد إلى 1.5 في الألف في العام الثاني ثم 1.75 في الألف في العام الثالث."

وأضاف" نعمل على عدم تأثر أحجام وقيم التداول في السوق."

وارتفع سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 3.5 في المئة بعدما سجلت الشركة صافي ربح سنوي بلغ 826 مليون جنيه مصري مع صعود الإيرادات إلى 6.55 مليار جنيه من 6.18 مليار جنيه في العام السابق.

وتراجع مؤشر سوق دبي واحدا في المئة. وهوى سهم بنك دبي الإسلامي 9.3 في المئة وسهم مجموعة جي.إف.إتش المالية 11 في المئة بعد تداولهما اليوم بدون الحق في توزيعات الأرباح.

ورغم ذلك تجاوز عدد الأسهم الرابحة في دبي تلك التي منيت بخسائر بواقع 18 إلى 13.

وهبط سهم أرابتك للبناء - التي سجلت في منتصف فبراير شباط خسارة صافية بنحو 2.95 مليار درهم (803 ملايين دولار) - بنسبة 0.3 في المئة بعدما قدمت الشركة عرضا لخطة تعافي مدتها ثلاث سنوات. وتوقعت أرابتك استقرار أنشطتها في 2017 والإعداد للنمو في 2018 ثم تحقيق نمو في 2019.