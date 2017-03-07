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لمحة-خسائر الأسهم القيادية تدفع مؤشرات الكويت للتراجع بنهاية التعاملات

Tue Mar 7, 2017 10:04am GMT
 
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0954 جمت -

* المؤشر السعري الكويتي يغلق منخفضا 1.3 بالمئة عند 6665.9 نقطة.

* مؤشر كويت 15 يخسر 1.1 بالمئة ويغلق عند 967.8 نقطة.

* أسهم الكويت الوطني تغلق منخفضة 1.3 بالمئة وبيتك 1.6 بالمئة وبنك الخليج 2.7 بالمئة وكيبكو 1.9 بالمئة وبنك بوبيان 1.2 بالمئة.

* أسهم بنك برقان تخسر 1.5 بالمئة وبنك وربة 3.6 بالمئة ومباني 1.2 بالمئة وميزان القابضة 1.01 بالمئة والكويت الدولي 0.8 بالمئة.

* سهم أجيليتي الوحيد المرتفع بين الأسهم القيادية بمكاسب 1.7 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 
 