لمحة-خسائر الأسهم القيادية تدفع مؤشرات الكويت للتراجع بنهاية التعاملات

* المؤشر السعري الكويتي يغلق منخفضا 1.3 بالمئة عند 6665.9 نقطة.

* مؤشر كويت 15 يخسر 1.1 بالمئة ويغلق عند 967.8 نقطة.

* سهم أجيليتي الوحيد المرتفع بين الأسهم القيادية بمكاسب 1.7 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)