بنك وربة الكويتي يصدر صكوكا بمبلغ 250 مليون دولار
الكويت 9 مارس آذار (رويترز) - قال بنك وربة الكويتي اليوم الخميس إنه أصدر صكوكا إسلامية بمبلغ 250 مليون دولار بنسبة ربح 6.5 في المئة وذلك بعد "استيفاء الضوابط والإجراءات المرعية."
وقال البنك في بيان لبورصة الكويت إن الصكوك التي أصدرها يجوز استردادها بعد مرور خمس سنوات على الاصدار وسوف يتم إدراجها في بورصة ناسداك دبي وفي بورصة بولندا.
وأوضح أن هذا الإصدار سوف يساهم في "تعزيز قاعدة رأس المال وتقوية المركز المالي للبنك."
وحصل البنك الذي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في يناير كانون الثاني الماضي على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على نشرة الاكتتاب الخاص بإصدار وطرح وتسويق صكوك دائمة بحد أقصى 250 مليون دولار لتعزيز احتياطيات رأس المال. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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